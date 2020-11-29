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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Анжер
Ланс - Анжер: обзор матча 29 ноября 2020
Ланс
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 3
Завершен
Анжер
34'
А. Калимуэндо
22'
М. Лаж
49'
С. Баокен
90+2'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Анжер
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
П. Капелле
86'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
Ф. Сотока
83'
79'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
78'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
75'
Замена
С. Банза
️️️️
С. Фофана
75'
68'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Кабо
68'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
65'
Желтая карточка
И. Траоре
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
63'
Замена
К. Жан
️️️️
М. Айдара
62'
Замена
И. Силла
️️️️
Ф. Медина
53'
52'
Желтая карточка
В. Мансе
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Баокен
Пас отдал
А. Фульини
ГОЛ! 1:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Г. Какута
34'
Желтая карточка
Ф. Медина
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
29
Сотока
4-1-2-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
19
Кабо
13
Баокен
2
Медина
4
Силла
4
Силла
2
Медина
42
Фофана
24
Банза
24
Банза
42
Фофана
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
21
Айдара
10
Жан
10
Жан
21
Айдара
19
Кабо
17
Буфал
17
Буфал
19
Кабо
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
Ланс
Анжер
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ланс - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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