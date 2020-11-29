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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монпелье
Лорьян - Монпелье: обзор матча 29 ноября 2020
Лорьян
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
79'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монпелье
90'
Желтая карточка
Т. Саванье
88'
Замена
В. Хилтон
️️️️
А. Делор
Замена
Т. Моффи
️️️️
Э. Ле Фе
82'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Чалоба
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Делор
78'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Г. Лаборд
78'
Замена
К. Долли
️️️️
Ф. Мойе
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Й. Висса
72'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
К. Буагар
72'
68'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
67'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
С. Мавидиди
Замена
П. Амель
️️️️
А. Грбич
61'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
52'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
49'
45'
+2
Пенальти не реализован!
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нарди
15
Лапорт
99
Чалоба
55
Гравийон
25
Ле Гофф
19
Абержель
14
Эрго
28
Ле Фе
9
Висса
17
Буагар
9
Грбич
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
3
Мендеш
3
Конгре
23
Ристич
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Делор
9
Лаборд
28
Ле Фе
9
Моффи
9
Моффи
28
Ле Фе
9
Висса
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Висса
99
Чалоба
25
Диарра
25
Диарра
99
Чалоба
17
Буагар
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Буагар
9
Грбич
29
Амель
29
Амель
9
Грбич
91
Мойе
20
Долли
20
Долли
91
Мойе
45
Мавидиди
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
45
Мавидиди
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
9
Делор
4
Хилтон
4
Хилтон
9
Делор
9
Лаборд
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Лаборд
Остались в запасе
Лорьян
Монпелье
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
Статистика матча Лорьян - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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