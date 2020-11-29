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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Стремсгодсет
Кристиансунд - Стремсгодсет: обзор матча 29 ноября 2020
Кристиансунд
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 1
Завершен
Стремсгодсет
57'
А. Пеллегрино (П)
69'
А. Пеллегрино (П)
5'
М. Мава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Стремсгодсет
Замена
A. Askar
️️️️
А. Пеллегрино
87'
85'
Замена
S. Hammershaug
️️️️
М. Мава
85'
Замена
А. Лейфссон
️️️️
Г. Штенгель
Замена
I. Furu
️️️️
С. Серли
84'
Вторая желтая
К. Психе
81'
77'
Замена
A. Rosendal Nyhagen
️️️️
Л. Вильсвик
Замена
A. Hopmark
️️️️
А. Диоп
74'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Ф. Мумбанья
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Пеллегрино
69'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
66'
65'
Желтая карточка
Х. Стеневик
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пеллегрино
57'
Желтая карточка
К. Асбак
53'
53'
Желтая карточка
Г. Штенгель
24'
Желтая карточка
М. Майгаард
Желтая карточка
К. Психе
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Мава
Пас отдал
Л. Салвесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Кристиансунд
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
33
Kjetil Holand Tosse
ЦФ
Стремсгодсет
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
4-4-2
34
МакДермотт
3
Асбак
5
5
Сермо
28
Психе
77
Скарсем
90
Пеллегрино
10
Серли
28
Диоп
23
29
Мумбанья
1-2-2-5
16
Михра
26
Вильсвик
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
25
Ингимундарсон
20
Майгаард
15
Салвесен
14
Мава
23
18
90
Пеллегрино
77
77
90
Пеллегрино
10
Серли
4
4
10
Серли
29
Мумбанья
10
Каллудра
10
Каллудра
29
Мумбанья
28
Диоп
6
6
28
Диоп
10
Штенгель
19
Лейфссон
19
Лейфссон
10
Штенгель
14
Мава
58
58
14
Мава
26
Вильсвик
80
80
26
Вильсвик
Остались в запасе
Кристиансунд
Стремсгодсет
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
33
Kjetil Holand Tosse
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
33
Kjetil Holand Tosse
ЦФ
Остались в запасе
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Кристиансунд - Стремсгодсет
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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Кристиансунд
Стремсгодсет
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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