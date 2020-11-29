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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Копенгаген
Сендерийск - Копенгаген: обзор матча 29 ноября 2020
Сендерийск
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
73'
А. Бах
4'
М. Дарами
35'
Зека
81'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Копенгаген
90'
+3
Замена
М. Оиконому
️️️️
П. Бьель
90'
+2
Замена
Н. Томсен
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
Х. Райт
89'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
M. Albaek
89'
86'
Замена
К. Вильчек
️️️️
М. Дарами
81'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
Б. Овьедо
Замена
J. Simonsen
️️️️
V. Ekani
79'
76'
Желтая карточка
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:2!
А. Бах
Пас отдал
M. Dal Hende
73'
Замена
R. Hassan
️️️️
Ю. Эскесен
64'
Замена
P. Kanstrup
️️️️
Ф. Шмидль
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Зека
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Дарами
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
3-2-3-2
20
Томас
5
3
Шмидль
3
Гартенманн
26
18
Бах
34
Эскесен
29
17
18
Якобсен
11
Райт
4-2-2-2
1
Юнссон
25
Занка
20
Бойлесен
2
Анкерсен
16
Овьедо
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
34
Эскесен
77
77
34
Эскесен
29
21
21
29
3
Шмидль
27
27
3
Шмидль
11
Райт
22
Фредериксен
22
Фредериксен
11
Райт
17
20
20
17
16
Бьель
6
Оиконому
6
Оиконому
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
6
Томсен
6
Томсен
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
10
Вильчек
10
Вильчек
9
Дарами
Остались в запасе
Сендерийск
Копенгаген
1
Nikolai Flø
ЦФ
6
R. Vinderslev
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
6
R. Vinderslev
ЦП
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Сендерийск - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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