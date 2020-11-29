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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Брест
Метц - Брест: обзор матча 29 ноября 2020
Метц
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 2
Завершен
Брест
12'
И. Кардона
64'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Брест
90'
+1
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Февр
Замена
А. Исека
️️️️
О. Нгетт
82'
81'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Ф. Онора
81'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Ангбан
73'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
И. Кардона
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гуйе
56'
Замена
П. Яд
️️️️
Вагнер
55'
Замена
П. Сарр
️️️️
М. Фофана
55'
54'
Желтая карточка
И. Кардона
Желтая карточка
А. Окиджа
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Кардона
Пас отдал
Р. Февр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
70
Вагнер
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-1-1-3-1
90
Окиджа
3
Делен
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
2
Фофана
7
Ангбан
11
Нгетт
37
Булайя
26
Гуйе
70
Вагнер
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
93
Дюверн
15
Перро
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
70
Вагнер
37
Яд
37
Яд
70
Вагнер
7
Ангбан
88
Мазиз
88
Мазиз
7
Ангбан
2
Фофана
29
Сарр
29
Сарр
2
Фофана
11
Нгетт
9
Исека
9
Исека
11
Нгетт
26
Гуйе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
26
Гуйе
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
9
Онора
22
Баттоккио
22
Баттоккио
9
Онора
21
Февр
14
Шарбонье
14
Шарбонье
21
Февр
Остались в запасе
Метц
Брест
12
Бубакар Траоре
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
4
Кики Куяте
ЦЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
12
Бубакар Траоре
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
4
Кики Куяте
ЦЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Метц - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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