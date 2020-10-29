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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Брага
Заря - Брага: обзор матча 29 октября 2020
Заря
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брага
90+6'
Д. Иванисеня
4'
Паулинью
11'
Н. Гайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Брага
ГОЛ! 1:2!
Д. Иванисеня
Пас отдал
Й. Абу Ханна
90'
+6
90'
+1
Замена
В. Тормена
️️️️
Р. Эшгайю
87'
Желтая карточка
Р. Силва
Замена
М. Перович
️️️️
Д. Фаворов
87'
Замена
Й. Абу Ханна
️️️️
В. Юрченко
87'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
В. Кабаев
81'
79'
Желтая карточка
Франсержио
79'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Паулинью
79'
Замена
А. Мусрати
️️️️
А. Каштру
70'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Орта
70'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Н. Гайтан
Замена
А. Гладкий
️️️️
М. Лунев
62'
Желтая карточка
В. Кабаев
47'
Желтая карточка
В. Кочергин
35'
29'
Желтая карточка
Д. Карму
11'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гайтан
Пас отдал
Р. Силва
4'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
2-1-4-2-1
22
Васили
45
Фаворов
15
Вернидуб
40
Квек
29
Назарина
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
10
Хомченовский
22
Кабаев
14
Лунев
3-2-2-2-1
1
Матеус
2
Виана
34
Силва
6
Карму
47
Эшгайю
74
Моура
10
Гайтан
15
Франсержио
8
Каштру
21
Орта
26
Паулинью
80
Юрченко
4
Ханна
4
Ханна
80
Юрченко
45
Фаворов
9
Перович
9
Перович
45
Фаворов
22
Кабаев
17
Саядманеш
17
Саядманеш
22
Кабаев
14
Лунев
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Лунев
47
Эшгайю
3
Тормена
3
Тормена
47
Эшгайю
26
Паулинью
7
Шеттине
7
Шеттине
26
Паулинью
8
Каштру
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
6
Орта
6
Орта
21
Орта
10
Гайтан
45
Медейрос
45
Медейрос
10
Гайтан
Остались в запасе
Заря
Брага
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
2
Зе Карлуш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Заря - Брага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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