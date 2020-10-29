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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 29 октября 2020
Орландо Сити
29.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
29'
Д. Дайк
45+2'
К. Мюллер
60'
Т. Акинделе
90+2'
С. Мендес
87'
E. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
С. Мендес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Адамс
Желтая карточка
Б. Мичел
88'
87'
ГОЛ! 3:1!
E. Torres
Пас отдал
М. Морено
81'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Замена
А. Альварадо
️️️️
К. Миллер
79'
76'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
М. Россетто
72'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
J. Damm
72'
Замена
E. Torres
️️️️
A. Jahn
72'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Э. Барко
Замена
С. Мендес
️️️️
Д. ДеЗарт
68'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Нани
62'
Замена
А. Переа
️️️️
Т. Акинделе
62'
ГОЛ! 3:0!
Т. Акинделе
Пас отдал
Д. Дайк
60'
50'
Замена
Б. Леннон
️️️️
A. Walkes
ГОЛ! 2:0!
К. Мюллер
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
F. Meza
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Руан
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
47
Мо Адамс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Марселино Морено
АП
6
F. Meza
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
31
Erick Torres
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
13
Руан
6
Янссон
4
Миллер
3
Карлос
34
ДеЗарт
30
Урсо
17
Нани
13
Акинделе
8
Мюллер
9
Дайк
1-2-2-5
1
Гьюзан
2
Белло
5
Россетто
47
Адамс
5
Барко
10
Морено
6
0
16
25
0
34
ДеЗарт
32
Мендес
32
Мендес
34
ДеЗарт
4
Миллер
10
Альварадо
10
Альварадо
4
Миллер
13
Акинделе
8
Переа
8
Переа
13
Акинделе
17
Нани
91
Мичел
91
Мичел
17
Нани
5
Барко
11
Малрейни
11
Малрейни
5
Барко
0
11
Леннон
11
Леннон
0
0
31
31
0
5
Россетто
5
Ремеди
5
Ремеди
5
Россетто
25
17
Галлахер
17
Галлахер
25
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Остались в запасе
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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