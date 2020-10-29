Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Канзаc Сити
Цинциннати - Канзаc Сити: обзор матча 29 октября 2020
Цинциннати
29.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Канзаc Сити
57'
Р. Эспиноза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Канзаc Сити
Замена
J. McLaughlin
️️️️
Т. Петтерссон
90'
90'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Пулидо
81'
Замена
К. Дюк
️️️️
Г. Кинда
Замена
Б. Васкес
️️️️
K. Mokotjo
80'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
Z. Bailey
78'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Ю. Локадия
77'
Пенальти не реализован!
С. Де Йонг
62'
60'
Желтая карточка
Р. Пунчец
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспиноза
Пас отдал
А. Пулидо
46'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ф. Эрнандес
46'
Замена
G. Fernandes
️️️️
K. Shelton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Цинциннати
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
81
Rashawn Dally
ЦФ
Канзаc Сити
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
3-3-5
24
Петтерссон
15
Гутман
4
Хагглунд
12
6
Де Йонг
25
Амайя
16
36
9
Локадия
4
18
3-3-4
29
3
Фонтас
24
Линдси
14
Пунчец
21
Эрнандес
6
Кинда
6
Санчес
11
77
Расселл
9
Пулидо
13
24
Петтерссон
20
20
24
Петтерссон
16
12
12
16
12
9
Васкес
9
Васкес
12
9
Локадия
7
7
9
Локадия
6
Кинда
28
Дюк
28
Дюк
6
Кинда
21
Эрнандес
15
Эспиноза
15
Эспиноза
21
Эрнандес
11
11
11
11
9
Пулидо
9
9
9
Пулидо
Остались в запасе
Цинциннати
Канзаc Сити
1
Robert Edwards
ЦФ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
81
Rashawn Dally
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
81
Rashawn Dally
ЦФ
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Цинциннати - Канзаc Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Канзаc Сити
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+