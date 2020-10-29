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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Вольфсберг
Фейеноорд - Вольфсберг: обзор матча 29 октября 2020
Фейеноорд
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 2 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсберг
54'
С. Бергейс
4'
М. Лиендл (П)
13'
М. Лиендл (П)
60'
М. Лиендл
66'
Д. Йовелич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Вольфсберг
84'
Желтая карточка
Д. Визингер
82'
Замена
Э. Перец
️️️️
К. Верницниг
82'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Ш. Дьен
80'
Желтая карточка
М. Новак
Замена
Н. Баннис
️️️️
Б. Линссен
76'
67'
Замена
Н. Рнич
️️️️
Д. Йовелич
66'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Йовелич
Желтая карточка
Д. Бейлов
65'
60'
ГОЛ! 1:3!
М. Лиендл
ГОЛ! 1:2!
С. Бергейс
Пас отдал
Л. Нарсинг
54'
Желтая карточка
Р. Хапс
48'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
41'
Желтая карточка
М. Тафернер
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Лиендл
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
12'
Желтая карточка
Э. Боттегин
4'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лиендл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
10
Кристиан Конте
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
32
Марко Сольдо
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-1-4-1
1
Бейлов
5
Хапс
31
Боттегин
25
Спайич
2
Гертрейда
21
Торнстра
2
Ньивкоп
23
Бергейс
6
Кекчю
10
Димерс
30
Линссен
4-4-2
31
Кофлер
3
Шерцер
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
27
Новак
10
Лиендл
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
21
Дьен
9
Йовелич
30
Линссен
10
Баннис
10
Баннис
30
Линссен
2
Ньивкоп
7
Нарсинг
7
Нарсинг
2
Ньивкоп
9
Йовелич
15
Рнич
15
Рнич
9
Йовелич
24
Верницниг
7
Перец
7
Перец
24
Верницниг
21
Дьен
29
Визингер
29
Визингер
21
Дьен
Остались в запасе
Фейеноорд
Вольфсберг
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
21
Давид Скубль
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
32
Марко Сольдо
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
32
Марко Сольдо
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Фейеноорд - Вольфсберг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Де Кейп
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