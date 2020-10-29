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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Байер
Славия - Байер: обзор матча 29 октября 2020
Славия
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Байер
80'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Байер
Желтая карточка
О. Колар
90'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Н. Станчу
80'
Желтая карточка
П. Шевчик
76'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
76'
Желтая карточка
П. Муса
71'
Замена
А. Сима
️️️️
Т. Малински
71'
Желтая карточка
П. Олаинка
68'
67'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
Пенальти не реализован!
Н. Станчу
65'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Т. Голеш
61'
Замена
П. Олаинка
️️️️
О. Дорли
61'
Желтая карточка
Л. Провод
59'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Л. Аларио
Замена
П. Муса
️️️️
О. Лингр
46'
22'
Красная карточка
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Денис Алиягич
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-4-1-1
1
Колар
26
Боржил
4
Зима
15
Кудела
3
Голеш
19
Дорли
32
Лингр
23
Шевчик
8
Масопуст
17
Провод
26
Малински
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Та
15
Драгович
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
27
Аларио
19
Дорли
99
Олаинка
99
Олаинка
19
Дорли
26
Малински
19
Сима
19
Сима
26
Малински
3
Голеш
10
Станчу
10
Станчу
3
Голеш
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
32
Лингр
9
Муса
9
Муса
32
Лингр
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
27
Аларио
17
Бэйли
17
Бэйли
27
Аларио
Остались в запасе
Славия
Байер
39
Денис Алиягич
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
39
Денис Алиягич
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Славия - Байер
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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