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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Лудогорец
ЛАСК - Лудогорец: обзор матча 29 октября 2020
ЛАСК
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 2 тур
4 : 3
Завершен
Лудогорец
2'
Х. Балич
12'
А. Грубер
35'
М. Рагуц
56'
О. Вердон (АГ)
15'
Э. Ману
67'
Э. Ману
74'
Э. Ману (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Лудогорец
88'
Замена
Д. Икоко
️️️️
Б. Текпетей
80'
Замена
М. Чибота
️️️️
Д. Янков
74'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Э. Ману
Вторая желтая
Л. Гргич
73'
67'
ГОЛ! 4:2!
Э. Ману
Пас отдал
А. Сантана
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Х. Балич
62'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
А. Грубер
62'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
О. Вердон
56'
53'
Замена
Каули
️️️️
С. Баджи
Желтая карточка
П. Михорль
48'
45'
Желтая карточка
С. Баджи
43'
Желтая карточка
Б. Текпетей
ГОЛ! 3:1!
М. Рагуц
Пас отдал
А. Андраде
35'
Желтая карточка
Л. Гргич
27'
Желтая карточка
Ф. Визингер
17'
15'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ману
Пас отдал
А. Сантана
ГОЛ! 2:0!
А. Грубер
Пас отдал
П. Михорль
12'
10'
Желтая карточка
К. Моци
ГОЛ! 1:0!
Х. Балич
Пас отдал
М. Рагуц
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
12
Анисе
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Павел Врба
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
80
Каули
АП
3-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
16
Андраде
18
Траунер
8
Гргич
34
Михорль
26
Ранфтль
5
Филипович
18
Балич
9
Рагуц
9
Грубер
4-3-3
23
Илиев
40
Сисиньо
27
Моци
24
Вердон
3
Недялков
80
Сантана
12
Анисе
25
Баджи
37
Текпетей
8
Янков
45
Ману
9
Грубер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
9
Грубер
18
Балич
19
Эггештайн
19
Эггештайн
18
Балич
37
Текпетей
32
Икоко
32
Икоко
37
Текпетей
25
Баджи
80
Каули
80
Каули
25
Баджи
8
Янков
13
Чибота
13
Чибота
8
Янков
Остались в запасе
ЛАСК
Лудогорец
26
Тобиас Лаваль
ВР
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча ЛАСК - Лудогорец
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
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