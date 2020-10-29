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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Коламбус
Ди Си Юнайтед - Коламбус: обзор матча 29 октября 2020
Ди Си Юнайтед
29.10.2020, четверг, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Коламбус
32'
Ю. Грессель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Коламбус
90'
+5
Желтая карточка
К. Кадден
89'
Желтая карточка
E. Boateng
83'
Замена
J. Hamilton
️️️️
W. Francis
Замена
М. Найман
️️️️
Y. Asad
80'
77'
Замена
E. Boateng
️️️️
F. Alashe
Желтая карточка
O. Fisher
74'
Замена
О. Камара
️️️️
G. Rivas
73'
Желтая карточка
Э. Сорга
65'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Ж. Мора
62'
57'
Замена
D. Nagbe
️️️️
С. Берхальтер
57'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
Y. Mokhtar
ГОЛ! 1:0!
Ю. Грессель
Пас отдал
Y. Asad
32'
Желтая карточка
Ю. Грессель
17'
Желтая карточка
Ж. Мора
14'
6'
Желтая карточка
С. Берхальтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
44
Мозес Найман
ОП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
25
Grant Lillard
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-2-4-1
24
13
5
Мора
6
Канус
91
2
Пинес
27
24
Грессель
19
Флорес
8
Морено
30
2-5-1-2
89
Ром
6
Менса
47
6
Берхальтер
28
Кадден
27
7
Сантуш
0
11
Диас
18
14
27
44
Найман
44
Найман
27
30
9
Камара
9
Камара
30
5
Мора
9
Сорга
9
Сорга
5
Мора
14
9
9
14
0
10
Зелараян
10
Зелараян
0
6
Берхальтер
6
6
6
Берхальтер
27
24
24
27
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Коламбус
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЛП
10
Йорди Рейна
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
25
Grant Lillard
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЛП
10
Йорди Рейна
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
25
Grant Lillard
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Коламбус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
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