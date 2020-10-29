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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Лех
Рейнджерс - Лех: обзор матча 29 октября 2020
Рейнджерс
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лех
68'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Лех
87'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Д. Рамирес
82'
Замена
М. Авад
️️️️
Ф. Мархвиньски
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Эрфилд
81'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Р. Кент
81'
75'
Замена
Я. Сикора
️️️️
М. Скурась
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Я. Хаджи
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
68'
Замена
А. Морелос
️️️️
К. Руф
62'
Желтая карточка
К. Голдсон
51'
Желтая карточка
Л. Балогун
47'
16'
Желтая карточка
М. Ишак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
13
Томаш Деевски
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Камара
10
Дэвис
37
Эрфилд
77
Кент
10
Хаджи
7
Руф
4-3-1-1
37
Шатка
3
Кравец
30
Червински
4
Рогне
27
Пухач
10
Мархвиньски
7
Модер
16
Рамирес
22
Скурась
9
Ишак
37
Эрфилд
8
Джек
8
Джек
37
Эрфилд
10
Хаджи
34
Зунгу
34
Зунгу
10
Хаджи
77
Кент
7
Баркер
7
Баркер
77
Кент
7
Руф
9
Морелос
9
Морелос
7
Руф
22
Скурась
49
Сикора
49
Сикора
22
Скурась
10
Мархвиньски
29
Авад
29
Авад
10
Мархвиньски
16
Рамирес
15
Качарава
15
Качарава
16
Рамирес
Остались в запасе
Рейнджерс
Лех
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
31
Марко Маленица
ВР
13
Томаш Деевски
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
13
Томаш Деевски
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Рейнджерс - Лех
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
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