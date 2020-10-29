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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Дандолк
Арсенал - Дандолк: обзор матча 29 октября 2020
Арсенал
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Дандолк
42'
Э. Нкетиа
44'
Д. Уиллок
46'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Дандолк
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Нкетиа
74'
Замена
К. Тирни
️️️️
Г. Джака
74'
70'
Замена
С. Чолович
️️️️
М. Даффи
62'
Замена
С. Гэннон
️️️️
К. Шилдс
Замена
Виллиан
️️️️
Н. Пепе
62'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ш. Мустафи
61'
53'
Замена
Ш. Хор
️️️️
Д. Клири
53'
Замена
Д. Флорес
️️️️
П. МакИлэни
ГОЛ! 3:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Д. Уиллок
46'
46'
Замена
Г. Слогетт
️️️️
Ш. Мюррей
ГОЛ! 2:0!
Д. Уиллок
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
16
Шон Мюррей
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Дандолк
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
55
Стефан Чолович
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
17
Нейтан Одуа
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Рунарссон
23
Колашинац
13
Мустафи
21
Соареш
34
Джака
28
Уиллок
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
17
Нелсон
19
Пепе
9
Нкетиа
4-4-1-1
1
Роджерс
6
Клири
4
Бойл
3
Гартленд
23
Даммигэн
10
МакИлэни
5
Шилдс
22
Маунтни
16
Мюррей
7
Даффи
9
Хобан
9
Нкетиа
9
Балогун
9
Балогун
9
Нкетиа
19
Пепе
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Пепе
34
Джака
63
Тирни
63
Тирни
34
Джака
13
Мустафи
25
Себальос
25
Себальос
13
Мустафи
7
Даффи
55
Чолович
55
Чолович
7
Даффи
16
Мюррей
12
Слогетт
12
Слогетт
16
Мюррей
10
МакИлэни
6
Флорес
6
Флорес
10
МакИлэни
6
Клири
2
Хор
2
Хор
6
Клири
5
Шилдс
2
Гэннон
2
Гэннон
5
Шилдс
Остались в запасе
Арсенал
Дандолк
1
Карл Хейн
ВР
1
Бернд Лено
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
17
Нейтан Одуа
ЦФ
17
Даниэл Келли
ЦП
33
Дарра Лихи
ЦЗ
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
1
Бернд Лено
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
17
Нейтан Одуа
ЦФ
17
Даниэл Келли
ЦП
33
Дарра Лихи
ЦЗ
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Арсенал - Дандолк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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