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    Алан Рейнолдс

    Тренер
    Имя Алан
    Фамилия Рейнолдс
    Команда Дандолк
    Гражданство Ирландия
    Дата рождения 12 июня 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дандолк 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2021 Дандолк 4 : 0 Ньютаун
    13.07.2021 Ньютаун 0 : 1 Дандолк
    22.07.2021 Дандолк 2 : 2 Левадия
    29.07.2021 Левадия 1 : 2 Дандолк
    05.08.2021 Витесс 2 : 2 Дандолк
    12.08.2021 Дандолк 1 : 2 Витесс
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