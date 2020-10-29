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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - ПАОК
Гранада - ПАОК: обзор матча 29 октября 2020
Гранада
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - ПАОК
90'
+2
Желтая карточка
Д. Аугусто
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Д. Мачис
90'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
90'
74'
Желтая карточка
А. Живкович
74'
Замена
М. Ваге
️️️️
Р. Алвес
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
73'
Замена
А. Монторо
️️️️
Л. Суарес
73'
69'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
69'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Т. Мург
Желтая карточка
Х. Вальехо
68'
64'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Замена
Х. Молина
️️️️
Я. Эррера
59'
Желтая карточка
Я. Эррера
45'
25'
Желтая карточка
Р. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Силва
21
Нева
24
Вальехо
5
Санчес
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
29
Кенеди
7
Пуэртас
97
Суарес
4-5-1
12
Живкович
15
Ингасон
15
Креспо
15
Варела
13
Яннулис
8
Аугусто
99
Мург
14
Живкович
2
Алвес
22
Шваб
14
Чолак
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
11
Мачис
22
Дуарте
22
Дуарте
11
Мачис
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
97
Суарес
19
Монторо
19
Монторо
97
Суарес
21
Эррера
19
Молина
19
Молина
21
Эррера
2
Алвес
22
Ваге
22
Ваге
2
Алвес
99
Мург
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
99
Мург
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
Остались в запасе
Гранада
ПАОК
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
17
Христос Цолис
ЛВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Остались в запасе
17
Христос Цолис
ЛВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Гранада - ПАОК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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