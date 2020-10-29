Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Жил Висенте
Спортинг - Жил Висенте: обзор матча 29 октября 2020
Спортинг
29.10.2020, четверг, 00:45
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
82'
А. Шпорар
84'
Т. Томаш
90+6'
П. Гонсалвеш
52'
Л. Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Жил Висенте
ГОЛ! 3:1!
П. Гонсалвеш
90'
+6
90'
+1
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Афонсо
90'
+1
Замена
Р. Оливейра
️️️️
T.
88'
Желтая карточка
Родригао
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Ж. Кабрал
86'
ГОЛ! 2:1!
Т. Томаш
Пас отдал
Д. Браганца
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Шпорар
Пас отдал
Н. Сантуш
82'
71'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Л. Минейро
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Порро
71'
Желтая карточка
А. Шпорар
68'
66'
Желтая карточка
M.
66'
Замена
Лоуренси
️️️️
M.
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
64'
Желтая карточка
З. Феддаль
64'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Л. Нету
61'
Желтая карточка
Л. Нету
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Минейро
Пас отдал
T.
46'
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
37'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
35'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
Ж. Палинья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Miullen
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
11
Сантуш
4-1-1-1-3
33
2
Перейра
5
Родригао
40
Ногейра
26
Фернандеш
30
Минейро
21
Афонсо
19
Фуджимото
16
Лино
31
9
77
Кабрал
25
Инасиу
25
Инасиу
77
Кабрал
23
Порро
21
Браганца
21
Браганца
23
Порро
13
Нету
99
Шпорар
99
Шпорар
13
Нету
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
21
Афонсо
6
Карвальо
6
Карвальо
21
Афонсо
30
Минейро
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
30
Минейро
9
7
Лоуренси
7
Лоуренси
9
31
19
Оливейра
19
Оливейра
31
Остались в запасе
Спортинг
Жил Висенте
26
Кристиан Борха
ЛЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Остались в запасе
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Спортинг - Жил Висенте
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Жил Висенте
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+