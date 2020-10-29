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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр: обзор матча 29 октября 2020
Филадельфия Юнион
29.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
28'
K. Przybyłko (П)
65'
К. Бурк
42'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Желтая карточка
I.
90'
+4
Замена
Д. Бендик
️️️️
А. Блэйк
90'
88'
Желтая карточка
Д. Михайлович
Замена
A. Wooten
️️️️
K. Przybyłko
87'
72'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
72'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
И. Алиседа
72'
Замена
E. Collier
️️️️
Б. Секулич
Желтая карточка
А. Бедойя
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Бурк
Пас отдал
О. Мбайзо
65'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
60'
Замена
I.
️️️️
A. Fontana
60'
57'
Желтая карточка
А. Медран
Желтая карточка
A. Fontana
48'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
R. Gaddis
46'
45'
Желтая карточка
Р. Берич
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
Д. Михайлович
36'
Красная карточка
Ф. Кальво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Przybyłko
28'
Желтая карточка
Д. Эллиот
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
25
Nicholas Slonina
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
3
МакКензи
27
Вагнер
28
17
11
Бедойя
11
Ааронсон
19
Сантос
93
2-1-4-1-2
1
3
5
Кальво
2
Секулич
10
Медран
10
Михайлович
22
Пинеда
30
Хименес
19
Франковски
31
Алиседа
9
Берич
18
Блэйк
17
Бендик
17
Бендик
18
Блэйк
28
15
Мбайзо
15
Мбайзо
28
17
0
0
17
93
14
14
93
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
3
29
Наварро
29
Наварро
3
31
Алиседа
21
Герберс
21
Герберс
31
Алиседа
2
Секулич
28
28
2
Секулич
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
11
Брайан Гутьеррес
АП
25
Nicholas Slonina
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
25
Nicholas Slonina
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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