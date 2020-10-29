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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сивасспор - Маккаби
Сивасспор - Маккаби: обзор матча 29 октября 2020
Сивасспор
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 2
Завершен
Маккаби
55'
О. Кайоде
68'
Д. Битон (П)
75'
Д. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Маккаби
90'
+1
Замена
Э. Саборит
️️️️
Д. Перец
88'
Замена
Э. Карцев
️️️️
А. Рикан
88'
Замена
Й. Коэн
️️️️
Д. Битон
Желтая карточка
К. Нинга
86'
Замена
А. Коне
️️️️
Клаудемир
81'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Градель
78'
Желтая карточка
У. Чифтци
77'
Замена
И. Кофи
️️️️
О. Кайоде
76'
Желтая карточка
М. Самасса
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Перец
Желтая карточка
Клаудемир
74'
70'
Желтая карточка
Д. Перец
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Битон
Красная карточка
С. Камара
67'
Желтая карточка
С. Камара
65'
65'
Замена
Э. Голаса
️️️️
М. Кандиль
65'
Замена
А. Пешич
️️️️
И. Шехтер
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
Пас отдал
М. Градель
55'
Желтая карточка
Р. Ялчин
24'
19'
Желтая карточка
Ш. Йейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
37
Арслан
6
Клаудемир
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
80
Кайоде
9
Ятабаре
3-1-5-1
19
Даниэл
23
Эрнандес
18
Тиби
13
Давидзаде
23
Кандиль
18
Глейзер
22
Рикан
10
Битон
21
Йейни
8
Перец
9
Шехтер
80
Кайоде
5
Кофи
5
Кофи
80
Кайоде
10
Градель
29
Нинга
29
Нинга
10
Градель
6
Клаудемир
2
Коне
2
Коне
6
Клаудемир
10
Битон
10
Коэн
10
Коэн
10
Битон
22
Рикан
36
Карцев
36
Карцев
22
Рикан
8
Перец
4
Саборит
4
Саборит
8
Перец
23
Кандиль
23
Голаса
23
Голаса
23
Кандиль
9
Шехтер
8
Пешич
8
Пешич
9
Шехтер
Остались в запасе
Сивасспор
Маккаби
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Остались в запасе
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Сивасспор - Маккаби
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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