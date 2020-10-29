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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Янг Бойз
ЧФР Клуж - Янг Бойз: обзор матча 29 октября 2020
ЧФР Клуж
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
62'
М. Рондон
69'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Джокович
82'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Паун-Александру
79'
Замена
К. Иту
️️️️
О. Хобан
79'
75'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Камара
75'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
74'
Желтая карточка
М. Эбишер
74'
Замена
Джордан
️️️️
М. Нгамале
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Фасснахт
63'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Хефти
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Ч. Деяк
63'
63'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Элиа
ГОЛ! 1:0!
М. Рондон
62'
Замена
Б. Омрани
️️️️
Г. Дебелюх
46'
Желтая карточка
Г. Дебелюх
23'
Замена
К. Маня
️️️️
П. Винисиус
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
ЧФР Клуж
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-3-1-2
34
Балградян
16
Сушич
33
Буркэ
45
Камора
55
Винисиус
10
Деяк
88
Джокович
28
Хобан
10
Паун-Александру
99
Рондон
27
Дебелюх
3-2-2-1-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
15
Зесигер
5
Камара
23
Масейрас
30
Хефти
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
28
Хобан
67
Иту
67
Иту
28
Хобан
55
Винисиус
23
Маня
23
Маня
55
Винисиус
10
Паун-Александру
7
Перейра
7
Перейра
10
Паун-Александру
10
Деяк
27
Кипчиу
27
Кипчиу
10
Деяк
27
Дебелюх
29
Омрани
29
Омрани
27
Дебелюх
30
Хефти
25
Гарсия
25
Гарсия
30
Хефти
5
Камара
10
Сулеймани
10
Сулеймани
5
Камара
12
Элиа
10
Гаудино
10
Гаудино
12
Элиа
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
9
Джордан
13
Нгамале
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Янг Бойз
14
Николаэ Кырнац
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
14
Николаэ Кырнац
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча ЧФР Клуж - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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