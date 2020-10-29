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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 29 октября 2020
Портленд
29.10.2020, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
6'
Я. Незгода
19'
Я. Незгода
30'
D. Valeri (П)
60'
Э. Уильямсон
74'
Э. Поло
46'
К. Павон
90+1'
К. Павон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
К. Павон
Замена
Р. Самбрано
️️️️
Э. Уильямсон
84'
Замена
Т. Конечны
️️️️
Й. Чара
84'
ГОЛ! 5:1!
Э. Поло
Пас отдал
Й. Чара
74'
74'
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
72'
Замена
Э. Поло
️️️️
A. Flores
63'
Замена
М. Фарфан
️️️️
П. Бонилья
63'
ГОЛ! 4:1!
Э. Уильямсон
Пас отдал
Я. Незгода
60'
46'
ГОЛ! 3:1!
К. Павон
Пас отдал
Й. Гонсалес
46'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
Х. Араухо
46'
Замена
S. Kljestan
️️️️
К. Харви
ГОЛ с пенальти! 3:0!
D. Valeri
30'
ГОЛ! 2:0!
Я. Незгода
Пас отдал
П. Бонилья
19'
ГОЛ! 1:0!
Я. Незгода
Пас отдал
J. Villafaña
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
67
Карлос Харви
ОП
6
Джонатан
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
19
Diedie Traore
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
4
13
Жупарич
33
Мабиала
28
Бонилья
8
Чара
21
Чара
19
Уильямсон
8
11
Незгода
14
3-1-1-1-4
33
Клинсман
22
Араухо
20
ДеПуй
5
Стерес
67
Харви
6
Джонатан
11
Гонсалес
7
Павон
2
3
25
28
Бонилья
3
Фарфан
3
Фарфан
28
Бонилья
19
Уильямсон
26
Самбрано
26
Самбрано
19
Уильямсон
8
Чара
17
Конечны
17
Конечны
8
Чара
14
24
Поло
24
Поло
14
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
3
19
19
3
67
Харви
16
16
67
Харви
22
Араухо
8
Ллетгет
8
Ллетгет
22
Араухо
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
22
Давид Бингхэм
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
15
Joe Corona
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
15
Joe Corona
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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