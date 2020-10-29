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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Хапоэль БШ
Ницца - Хапоэль БШ: обзор матча 29 октября 2020
Ницца
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
23'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Хапоэль БШ
88'
Замена
Д. Твито
️️️️
Э. Аколатсе
86'
Желтая карточка
М. Витор
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Дольберг
85'
81'
Замена
Р. Сафури
️️️️
М. Барейро
76'
Замена
М. Мели
️️️️
С. Солелих
76'
Замена
Г. Варанн
️️️️
Ш. Голдберг
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
А. Гуири
69'
Замена
М. Маолида
️️️️
Ю. Аталь
68'
61'
Желтая карточка
Д. Агудело
59'
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
59'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
А. Клод-Морис
58'
Желтая карточка
А. Камара
54'
46'
Замена
Д. Агудело
️️️️
Т. Йосефи
Замена
А. Пельмар
️️️️
С. Н'Соки
46'
36'
Желтая карточка
М. Барейро
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
Пас отдал
Ю. Аталь
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
Главный тренер
Ран Козух
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
8
Марсело Мели
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итамар Швиро
ЦФ
19
Nati Ascias
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
55
Naor Sabag
ЦФ
3-4-1-2
44
Бенитес
3
Бамбу
34
Н'Соки
4
Данте
20
Аталь
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
11
Камара
20
Клод-Морис
9
Дольберг
9
Гуири
3-2-3-1
21
Левита
3
Голдберг
20
Таха
4
Витор
7
Аколатсе
35
Барейро
15
Солелих
30
Йосефи
8
Кабха
10
Жозуэ
9
Гуири
3
Лотомба
3
Лотомба
9
Гуири
20
Аталь
9
Маолида
9
Маолида
20
Аталь
9
Дольберг
6
Будауи
6
Будауи
9
Дольберг
34
Н'Соки
3
Пельмар
3
Пельмар
34
Н'Соки
20
Клод-Морис
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
3
Голдберг
25
Варанн
25
Варанн
3
Голдберг
30
Йосефи
32
Агудело
32
Агудело
30
Йосефи
35
Барейро
8
Сафури
8
Сафури
35
Барейро
15
Солелих
8
Мели
8
Мели
15
Солелих
7
Аколатсе
14
Твито
14
Твито
7
Аколатсе
Остались в запасе
Ницца
Хапоэль БШ
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
22
Алексис Труй
ЦП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
9
Итамар Швиро
ЦФ
19
Nati Ascias
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
55
Naor Sabag
ЦФ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
22
Алексис Труй
ЦП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Остались в запасе
9
Итамар Швиро
ЦФ
19
Nati Ascias
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
55
Naor Sabag
ЦФ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча Ницца - Хапоэль БШ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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