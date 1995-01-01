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    Раз Рахамим

    #69 | Вратарь
    Имя Раз
    Фамилия Рахамим
    Состав Без клуба
    Родной город Беер-Шева
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 185
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