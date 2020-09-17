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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лачи - Хапоэль БШ
Лачи - Хапоэль БШ: обзор матча 17 сентября 2020
Лачи
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
90+1'
Д. Агудело
90+4'
Г. Варанн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лачи - Хапоэль БШ
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Г. Варанн
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Агудело
Замена
R. Malota
️️️️
K. Nwabueze
89'
74'
Замена
️️️️
С. Солелих
61'
Замена
Г. Варанн
️️️️
И. Швиро
Замена
E. Marku
️️️️
Ю. Шеху
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
12
Ален Шерри
ВР
19
Редон Джиджа
ЛВ
21
Ардит Делиу
ОП
6
Юлиан Шеху
ОП
10
Реги Лушкия
АП
22
Albion Marku
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
11
Rudolf Turkaj
ЦФ
0
Teco
ЦФ
9
Kyrian Nwabueze
ЦФ
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Итамар Швиро
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Лачи
1
Edmir Sali
ЦФ
0
K. Rapo
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
0
D. Rapo
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
24
Endrit Marku
ЦФ
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
2-2-5
12
Шерри
21
Делиу
6
Шеху
19
Джиджа
10
Лушкия
55
9
0
11
0
3-2-3-1-1
21
Левита
30
Дадья
4
Витор
20
Таха
7
Аколатсе
3
Голдберг
15
Солелих
30
Йосефи
8
Кабха
10
Жозуэ
9
Швиро
9
13
13
9
6
Шеху
24
24
6
Шеху
9
Швиро
25
Варанн
25
Варанн
9
Швиро
Остались в запасе
Лачи
Хапоэль БШ
1
Edmir Sali
ЦФ
0
K. Rapo
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
0
D. Rapo
ЦФ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Edmir Sali
ЦФ
0
K. Rapo
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
0
D. Rapo
ЦФ
Остались в запасе
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Лачи - Хапоэль БШ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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