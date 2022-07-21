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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Лачи
Петрокуб - Лачи: обзор матча 21 июля 2022
Петрокуб
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Лачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Лачи
90'
+1
Замена
F. Prengaj
️️️️
М. Мазрекай
76'
Замена
С. Гиндо
️️️️
А. Акиньеми
65'
Замена
Л. Кучин
️️️️
Д. Зарубица
Замена
A. Fedorov
️️️️
М. Йосипой
60'
Замена
М. Потырнике
️️️️
C. Sandu
60'
Желтая карточка
В. Мудрак
46'
28'
Вторая желтая
С. Спахиу
17'
Желтая карточка
С. Спахиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Виктор Богачук
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Лачи
49
Себастьян Спахиу
ЦП
98
Марио Дайсинани
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
11
Rudolf Turkaj
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
Петрокуб
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Лачи
22
Лука Кучин
ПЗ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
10
Michael Babatunde
ЦФ
4-3-3
12
Аврам
67
Ревенко
90
Жардан
4
Мудрак
8
Цуркан
7
Йосипой
79
Богачук
13
Кожокару
11
Платика
9
Амброш
10
1-5
49
Спахиу
11
5
Мазрекай
17
Акиньеми
8
Зарубица
33
10
21
Потырнике
21
Потырнике
10
7
Йосипой
13
13
7
Йосипой
8
Зарубица
22
Кучин
22
Кучин
8
Зарубица
5
Мазрекай
7
7
5
Мазрекай
17
Акиньеми
99
Гиндо
99
Гиндо
17
Акиньеми
Остались в запасе
Петрокуб
Лачи
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
10
Michael Babatunde
ЦФ
Остались в запасе
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
14
Alexandru Vlas
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Остались в запасе
10
Michael Babatunde
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Петрокуб - Лачи
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
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