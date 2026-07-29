Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Петрокубом» и боснийским «Борац Баня-Лука» пройдет 30 июля 2026 года в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:3 и теперь вынуждены отыгрывать три мяча, что выглядит практически нереальной задачей. «Петрокуб» находится в глубоком кризисе – команда не выигрывает в шести последних матчах, забивает всего 0.80 гола в среднем за игру и пропускает 2.60, что является одним из худших показателей в квалификации. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и впечатляющую гостевую статистику в Лиге Конференций – они не проигрывают в 12 из 13 последних выездных матчей этого турнира. Сможет ли «Петрокуб» использовать домашнюю поддержку и прервать свою неудачную серию, чтобы сотворить чудо, или «Борац» продолжит свою уверенную игру и оформит проход в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Петрокуб» подходит к ответной игре с катастрофической формой: команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти играх забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила 13 (2.60 в среднем). В первом матче молдавский клуб не смог забить «Борацу» и пропустил трижды, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка на «Зимбру» вряд ли поможет, учитывая их проблемы как в атаке, так и в обороне. «Петрокуб» пропускает в пяти из семи последних матчей, а их атака не способна создать угрозу для организованной обороны соперника. Им нужно забивать как минимум трижды и при этом не пропустить, что выглядит абсолютно нереальным, учитывая их текущую форму.

«Борац Баня-Лука» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в 12 из 13 последних выездных матчей Лиги Конференций, что говорит о высокой дисциплине в защите на чужом поле. В последних пяти матчах боснийцы забили шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и забивают в семи из девяти последних встреч. В первом матче «Борац» разгромил соперника 3:0 и теперь может позволить себе играть спокойно, контролируя ход игры. Их опыт еврокубков и умение играть на результат должны помочь им сохранить преимущество и пройти в следующий раунд.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Борац Баня-Лука» является явным фаворитом и должен как минимум не проиграть в этом матче, а скорее всего, одержать еще одну победу. «Петрокуб» находится в кризисе и не способен оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Борац» разгромил «Петрокуб» со счетом 3:0, что дает боснийской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Петрокуба» (шесть матчей без побед, 0.80 гола за игру) и надежная гостовая статистика «Бораца» (12 из 13 матчей без поражений) указывают на то, что гости должны уверенно пройти в следующий раунд. «Борац» забивает регулярно, а их оборона способна сдержать слабую атаку хозяев.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Борац Баня-Лука» как минимум не проиграет «Петрокубу» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Боснийский клуб демонстрирует надежную игру на выезде и стабильную атаку, тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру. Ставка на победу «Бораца» за 1.85 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Петрокубом» и «Борац Баня-Лука» состоится 30 июля 2026 года в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.