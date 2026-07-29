Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Петрокуб» – «Борац»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:27
Петрокуб - Борац
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Бораца»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между молдавским «Петрокубом» и боснийским «Борац Баня-Лука» пройдет 30 июля 2026 года в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:3 и теперь вынуждены отыгрывать три мяча, что выглядит практически нереальной задачей. «Петрокуб» находится в глубоком кризисе – команда не выигрывает в шести последних матчах, забивает всего 0.80 гола в среднем за игру и пропускает 2.60, что является одним из худших показателей в квалификации. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и впечатляющую гостевую статистику в Лиге Конференций – они не проигрывают в 12 из 13 последних выездных матчей этого турнира. Сможет ли «Петрокуб» использовать домашнюю поддержку и прервать свою неудачную серию, чтобы сотворить чудо, или «Борац» продолжит свою уверенную игру и оформит проход в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Петрокуб» подходит к ответной игре с катастрофической формой: команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти играх забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила 13 (2.60 в среднем). В первом матче молдавский клуб не смог забить «Борацу» и пропустил трижды, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка на «Зимбру» вряд ли поможет, учитывая их проблемы как в атаке, так и в обороне. «Петрокуб» пропускает в пяти из семи последних матчей, а их атака не способна создать угрозу для организованной обороны соперника. Им нужно забивать как минимум трижды и при этом не пропустить, что выглядит абсолютно нереальным, учитывая их текущую форму.

«Борац Баня-Лука» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в 12 из 13 последних выездных матчей Лиги Конференций, что говорит о высокой дисциплине в защите на чужом поле. В последних пяти матчах боснийцы забили шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и забивают в семи из девяти последних встреч. В первом матче «Борац» разгромил соперника 3:0 и теперь может позволить себе играть спокойно, контролируя ход игры. Их опыт еврокубков и умение играть на результат должны помочь им сохранить преимущество и пройти в следующий раунд.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Борац Баня-Лука» является явным фаворитом и должен как минимум не проиграть в этом матче, а скорее всего, одержать еще одну победу. «Петрокуб» находится в кризисе и не способен оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Борац» разгромил «Петрокуб» со счетом 3:0, что дает боснийской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Петрокуба» (шесть матчей без побед, 0.80 гола за игру) и надежная гостовая статистика «Бораца» (12 из 13 матчей без поражений) указывают на то, что гости должны уверенно пройти в следующий раунд. «Борац» забивает регулярно, а их оборона способна сдержать слабую атаку хозяев.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
90
Ион Жардан
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
2
V. Pascari
ЦЗ
44
Джесси Гера Джу
ОП
24
Овидиу Давид
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
37
Дан Пушкаш
ЛВ
15
Петру Попеску
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
19
Николае Ротару
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Борац
72
Младен Юркас
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
30
Nemanja Jakšić
ЦЗ
24
Jurich Carolina
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
11
Damir Hrelja
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
19
Viktor Rogan
ЦФ
12
Amer Hiroš
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
77
Stefan Savić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
31
Victor Dodon
ВР
10
B. Musteata
ЦП
25
I. Botnari
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
92
P. Nazari
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
27
M. Sava
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
21
Никола Цеткович
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
44
Ante Roguljić
ЦП
47
A. Milak
ЦП
10
Давид Вукович
ЛВ
99
D. Romera
ЦФ
89
M. Deket
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
3-2-1-1-3
1
90
Жардан
3
2
44
Гера Джу
24
Давид
7
Йосипой
37
Пушкаш
19
Ротару
11
Платика
15
Попеску
3-3-4
72
Юркас
30
24
16
Эррера
18
Йойич
11
98
Огринец
77
7
Юричич
12
19
7
Йосипой
10
10
7
Йосипой
11
Платика
25
25
11
Платика
24
Давид
5
Платика
5
Платика
24
Давид
19
Ротару
23
23
19
Ротару
7
Юричич
2
Мейерс
2
Мейерс
7
Юричич
11
44
44
11
77
10
Вукович
10
Вукович
77
12
89
89
12
Остались в запасе
Петрокуб
Борац
12
Кристиан Аврам
ВР
31
Victor Dodon
ВР
8
Dumitru Demian
ЦП
92
P. Nazari
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
27
M. Sava
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
1
Дамьян Шишковски
ВР
21
Никола Цеткович
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
31
Victor Dodon
ВР
8
Dumitru Demian
ЦП
92
P. Nazari
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
27
M. Sava
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
21
Никола Цеткович
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
47
A. Milak
ЦП
99
D. Romera
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Главный тренер
Младен Зизович

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Борац Баня-Лука» как минимум не проиграет «Петрокубу» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Боснийский клуб демонстрирует надежную игру на выезде и стабильную атаку, тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру. Ставка на победу «Бораца» за 1.85 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Петрокубом» и «Борац Баня-Лука» состоится 30 июля 2026 года в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Петрокуб» – «Борац»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Бораца»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Борац Петрокуб
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск - Урал
победа «Урала»
02.08.2026
13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+