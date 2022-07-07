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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лачи - Искра
Лачи - Искра: обзор матча 07 июля 2022
Лачи
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Искра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лачи - Искра
Желтая карточка
М. Мазрекай
88'
Желтая карточка
R. Malota
86'
Замена
F. Prengaj
️️️️
Д. Зарубица
84'
Замена
R. Turkaj
️️️️
R. Ziko
79'
Замена
Л. Кучин
️️️️
M. Roganović
79'
Замена
M. Babatunde
️️️️
С. Спахиу
76'
18'
Желтая карточка
D. Markovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
49
Себастьян Спахиу
ЦП
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
Искра
16
Filip Mitrović
ЦФ
15
Vladimir Boljević
ЦФ
0
D. Markovic
ЦФ
4
Z. Popovic
ЦФ
21
Дамир Кояшевич
ЦФ
25
D. Nikac
ЦФ
Лачи
22
Лука Кучин
ПЗ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
10
Michael Babatunde
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
11
Rudolf Turkaj
ЦФ
Искра
0
V. Rogosic
ЦФ
0
H. Muharemovic
ЦФ
1-5
49
Спахиу
8
Зарубица
98
Дайсинани
17
Акиньеми
99
Гиндо
5
Мазрекай
5
15
25
21
Кояшевич
4
0
4
22
Кучин
22
Кучин
4
8
Зарубица
7
7
8
Зарубица
49
Спахиу
10
10
49
Спахиу
33
11
11
33
Остались в запасе
Лачи
Искра
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
0
V. Rogosic
ЦФ
0
H. Muharemovic
ЦФ
Остались в запасе
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
Остались в запасе
0
V. Rogosic
ЦФ
0
H. Muharemovic
ЦФ
Статистика матча Лачи - Искра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Искра
Черногория. Первая Лига, Финал
Езеро
3 : 0
29.05.2026
Искра
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига Европы, 1 раунд
Искра
0 : 1
27.08.2020
Локомотив Пл
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