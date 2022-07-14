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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Искра - Лачи
Искра - Лачи: обзор матча 14 июля 2022
Искра
14.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лачи
19'
М. Мазрекай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Искра - Лачи
89'
Замена
F. Prengaj
️️️️
М. Мазрекай
Замена
A. Pupović
️️️️
D. Markovic
84'
Замена
B. Obradović
️️️️
P. Pavlićević
84'
77'
Замена
M. Roganović
️️️️
А. Акиньеми
Замена
I. Marković
️️️️
Z. Popovic
69'
65'
Замена
M. Babatunde
️️️️
С. Спахиу
Замена
H. Muharemovic
️️️️
Д. Кояшевич
53'
33'
Желтая карточка
Л. Кучин
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Мазрекай
9'
Желтая карточка
А. Акиньеми
6'
Желтая карточка
R. Turkaj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
25
Marko Kordić
ВР
19
Ognjen Obradović
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
74
Petar Pavlićević
ЦП
16
Filip Mitrović
ЦФ
24
Đorđe Šaletić
ЦФ
15
Vladimir Boljević
ЦФ
0
D. Markovic
ЦФ
4
Z. Popovic
ЦФ
21
Дамир Кояшевич
ЦФ
25
D. Nikac
ЦФ
Лачи
22
Лука Кучин
ПЗ
49
Себастьян Спахиу
ЦП
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
11
Rudolf Turkaj
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
Искра
12
Ivan Zlajić
ВР
50
Vojislav Radusinović
ВР
5
Nikola Vukotić
ЦЗ
30
Andrej Pupović
ЦЗ
10
Ivan Marković
ЦП
47
Bogdan Obradović
ЦП
38
Andrija Rajović
ЦП
0
V. Rogosic
ЦФ
16
Alonzo Peart
ЦФ
0
H. Muharemovic
ЦФ
Лачи
8
Деян Зарубица
ЦФ
10
Michael Babatunde
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
2-1-5
25
19
4
Кумбурович
74
0
25
21
Кояшевич
4
15
1-1-5
22
Кучин
49
Спахиу
33
98
Дайсинани
13
11
5
Мазрекай
0
30
30
0
4
10
10
4
74
47
47
74
21
Кояшевич
0
0
21
Кояшевич
49
Спахиу
10
10
49
Спахиу
5
Мазрекай
7
7
5
Мазрекай
17
Акиньеми
4
4
17
Акиньеми
Остались в запасе
Искра
Лачи
12
Ivan Zlajić
ВР
50
Vojislav Radusinović
ВР
5
Nikola Vukotić
ЦЗ
38
Andrija Rajović
ЦП
0
V. Rogosic
ЦФ
16
Alonzo Peart
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Ivan Zlajić
ВР
50
Vojislav Radusinović
ВР
5
Nikola Vukotić
ЦЗ
38
Andrija Rajović
ЦП
0
V. Rogosic
ЦФ
16
Alonzo Peart
ЦФ
Остались в запасе
8
Деян Зарубица
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
Статистика матча Искра - Лачи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Искра
Черногория. Первая Лига, Финал
Езеро
3 : 0
29.05.2026
Искра
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига Европы, 1 раунд
Искра
0 : 1
27.08.2020
Локомотив Пл
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
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