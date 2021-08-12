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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - Лачи
Андерлехт - Лачи: обзор матча 12 августа 2021
Андерлехт
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Лачи
32'
Ф. Амузу
72'
Я. Версхарен
85'
Р. Лушкия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Андерлехт - Лачи
Замена
М. Стройкенс
️️️️
И. Телин
89'
86'
Замена
A. Deliu
️️️️
Р. Лушкия
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лушкия
Пас отдал
Д. Зарубица
Желтая карточка
Б. Михайличенко
81'
Замена
М. Бунду
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
80'
78'
Замена
K. Qato
️️️️
И. Зульфиу
ГОЛ! 2:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
Д. Каллен
72'
Желтая карточка
У. Худт
70'
58'
Замена
R. Ziko
️️️️
I. Ademi
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Б. Раман
55'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
46'
Замена
М. Кана
️️️️
К. Ольссон
46'
Желтая карточка
К. Ольссон
45'
Желтая карточка
К. Сарделла
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
И. Телин
32'
27'
Желтая карточка
Ю. Шеху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Лачи
8
Деян Зарубица
ЦФ
0
I. Ademi
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
6
Юлиан Шеху
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Лачи
22
Henri Sulovari
ЦЗ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
4-2-4
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
54
Сарделла
24
Каллен
8
Ольссон
14
Раман
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
92
Телин
5
23
12
Шерри
4
13
55
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
8
Ольссон
55
Кана
55
Кана
8
Ольссон
14
Раман
16
Версхарен
16
Версхарен
14
Раман
92
Телин
29
Стройкенс
29
Стройкенс
92
Телин
10
Айт Эль-Хадж
7
Бунду
7
Бунду
10
Айт Эль-Хадж
10
Лушкия
31
31
10
Лушкия
23
Зульфиу
25
25
23
Зульфиу
0
33
33
0
Остались в запасе
Андерлехт
Лачи
26
Колин Коосеманс
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
22
Henri Sulovari
ЦЗ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
22
Henri Sulovari
ЦЗ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
Статистика матча Андерлехт - Лачи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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