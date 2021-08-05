Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лачи - Андерлехт
Лачи - Андерлехт: обзор матча 05 августа 2021
Лачи
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Андерлехт
27'
Х. Делкруа
42'
У. Худт
61'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лачи - Андерлехт
Желтая карточка
A. Deliu
90'
+5
Замена
A. Deliu
️️️️
А. Делиу
86'
86'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Х. Делкруа
85'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
Замена
F. Prengaj
️️️️
С. Гиндо
78'
77'
Желтая карточка
М. Ашимеру
71'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
R. Ziko
️️️️
I. Ademi
69'
68'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
62'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Б. Раман
62'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
61'
ГОЛ! 0:3!
Л. Рафаэлов
Замена
И. Зульфиу
️️️️
K. Qato
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
У. Худт
Желтая карточка
I. Ademi
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Делкруа
21'
Желтая карточка
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
8
Деян Зарубица
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
21
Ардит Делиу
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
0
I. Ademi
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
Лачи
22
Henri Sulovari
ЦЗ
23
Илиаса Зульфиу
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
5
25
0
99
Гиндо
10
Лушкия
21
Делиу
3-2-4-1
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
54
Сарделла
17
Гомес
16
Версхарен
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Ольссон
14
Раман
25
23
Зульфиу
23
Зульфиу
25
21
Делиу
31
31
21
Делиу
99
Гиндо
7
7
99
Гиндо
0
33
33
0
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
3
Делкруа
62
Мурильо
62
Мурильо
3
Делкруа
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
14
Раман
11
Зиркзее
11
Зиркзее
14
Раман
Остались в запасе
Лачи
Андерлехт
22
Henri Sulovari
ЦЗ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Остались в запасе
22
Henri Sulovari
ЦЗ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Статистика матча Лачи - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Лачи
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+