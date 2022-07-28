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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лачи - Петрокуб
Лачи - Петрокуб: обзор матча 28 июля 2022
Лачи
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Петрокуб
38'
М. Мазрекай
54'
К. Котогой
74'
В. Амброш
75'
В. Амброш
90+3'
М. Кожокару
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лачи - Петрокуб
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
М. Кожокару
90'
Замена
M. Lupan
️️️️
А. Бежан
83'
Замена
М. Потырнике
️️️️
В. Амброш
83'
Замена
М. Кожокару
️️️️
В. Богачук
75'
ГОЛ! 1:3!
В. Амброш
74'
ГОЛ! 1:2!
В. Амброш
Замена
Д. Зарубица
️️️️
M. Babatunde
63'
Замена
M. Roganović
️️️️
R. Ziko
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Котогой
49'
Желтая карточка
В. Мудрак
ГОЛ! 1:0!
М. Мазрекай
38'
19'
Замена
А. Бежан
️️️️
C. Sandu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Лука Кучин
ПЗ
36
Serxho Ujka
ЦП
98
Марио Дайсинани
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
5
Ментор Мазрекай
ЦФ
10
Michael Babatunde
ЦФ
33
Renato Ziko
ЦФ
11
Rudolf Turkaj
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
79
Виктор Богачук
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
9
Владимир Амброш
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Лачи
1
Klajdi Kuka
ВР
77
Segerso Geci
ЦП
4
Marko Roganović
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
27
Mario Bajramaj
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
2-1-5
33
Велкоски
22
Кучин
36
10
13
11
33
5
Мазрекай
4-3-3
12
Аврам
90
Жардан
4
Мудрак
8
Цуркан
67
Ревенко
7
Йосипой
94
Котогой
79
Богачук
11
Платика
9
Амброш
10
33
4
4
33
10
8
Зарубица
8
Зарубица
10
9
Амброш
21
Потырнике
21
Потырнике
9
Амброш
79
Богачук
13
Кожокару
13
Кожокару
79
Богачук
Бежан
23
23
Бежан
10
10
Бежан
10
Бежан
10
Остались в запасе
Лачи
Петрокуб
1
Klajdi Kuka
ВР
77
Segerso Geci
ЦП
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
27
Mario Bajramaj
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
80
Alexandru Graur
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Остались в запасе
1
Klajdi Kuka
ВР
77
Segerso Geci
ЦП
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
27
Mario Bajramaj
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
Остались в запасе
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
80
Alexandru Graur
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Лачи - Петрокуб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
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