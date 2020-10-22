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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Славия
Хапоэль БШ - Славия: обзор матча 22 октября 2020
Хапоэль БШ
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Славия
45'
Д. Агудело
86'
Э. Аколатсе
88'
Э. Аколатсе
75'
Л. Провод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Славия
Желтая карточка
Г. Варанн
90'
+2
90'
Замена
А. Сима
️️️️
О. Дорли
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
Жозуэ
89'
Замена
Г. Варанн
️️️️
Э. Аколатсе
89'
ГОЛ! 3:1!
Э. Аколатсе
88'
ГОЛ! 2:1!
Э. Аколатсе
Пас отдал
Жозуэ
86'
85'
Желтая карточка
Н. Станчу
Замена
Т. Йосефи
️️️️
С. Солелих
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
Л. Провод
Пас отдал
Н. Станчу
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Шевчик
Замена
М. Мели
️️️️
Д. Агудело
70'
57'
Замена
Я. Кухта
️️️️
С. Тецл
57'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Т. Малински
Желтая карточка
М. Витор
48'
46'
Замена
Н. Станчу
️️️️
И. Траоре
Замена
Ш. Тзедек
️️️️
Л. Таха
46'
Желтая карточка
Жозуэ
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Агудело
Пас отдал
О. Дадья
45'
Желтая карточка
М. Барейро
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
32
Джонатан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
18
Эйтан Ратсон
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Левита
35
Барейро
4
Витор
20
Таха
7
Аколатсе
30
Дадья
15
Солелих
8
Кабха
10
Жозуэ
32
Агудело
3-3-1-3
1
Колар
15
Кудела
2
Говорка
26
Боржил
23
Шевчик
12
Траоре
19
Дорли
17
Провод
26
Малински
9
Муса
11
Тецл
15
Солелих
30
Йосефи
30
Йосефи
15
Солелих
32
Агудело
8
Мели
8
Мели
32
Агудело
7
Аколатсе
25
Варанн
25
Варанн
7
Аколатсе
20
Таха
5
Тзедек
5
Тзедек
20
Таха
10
Жозуэ
33
Келтьенс
33
Келтьенс
10
Жозуэ
26
Малински
8
Масопуст
8
Масопуст
26
Малински
19
Дорли
19
Сима
19
Сима
19
Дорли
23
Шевчик
32
Лингр
32
Лингр
23
Шевчик
12
Траоре
10
Станчу
10
Станчу
12
Траоре
11
Тецл
7
Кухта
7
Кухта
11
Тецл
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Славия
9
Итамар Швиро
ЦФ
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
18
Эйтан Ратсон
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
Главный тренер
Йосси Абуксис
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
9
Итамар Швиро
ЦФ
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
18
Эйтан Ратсон
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Хапоэль БШ - Славия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
ХаМошава
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