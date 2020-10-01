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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Виктория
Хапоэль БШ - Виктория: обзор матча 01 октября 2020
Хапоэль БШ
01.10.2020, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Виктория
4'
Жозуэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Виктория
Желтая карточка
О. Левита
90'
+3
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
С. Солелих
90'
+1
89'
Замена
Л. Перница
️️️️
П. Буха
Желтая карточка
О. Дадья
85'
Желтая карточка
М. Кабха
82'
80'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
Замена
Г. Варанн
️️️️
Д. Агудело
75'
62'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жозуэ
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
32
Джонатан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Левита
7
Аколатсе
20
Таха
4
Витор
35
Барейро
3
Голдберг
15
Солелих
8
Кабха
10
Жозуэ
32
Агудело
4-4-3
2
Гейда
14
Брабец
8
24
Гавел
23
Калвах
10
Копиц
47
Чермак
20
Буха
13
Ондрашек
50
Ба Луа
16
32
Агудело
25
Варанн
25
Варанн
32
Агудело
15
Солелих
33
Келтьенс
33
Келтьенс
15
Солелих
20
Буха
4
Перница
4
Перница
20
Буха
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Виктория
69
Раз Рахамим
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Ран Козух
66
Мирослав Кацер
ЦП
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
69
Раз Рахамим
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Остались в запасе
66
Мирослав Кацер
ЦП
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Хапоэль БШ - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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