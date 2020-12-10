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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Ницца
Хапоэль БШ - Ницца: обзор матча 10 декабря 2020
Хапоэль БШ
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
72'
Р. Хатуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Ницца
Желтая карточка
Ш. Тзедек
90'
Замена
С. Солелих
️️️️
Р. Хатуэль
84'
Желтая карточка
Д. Келтьенс
79'
Замена
Р. Сафури
️️️️
И. Швиро
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хатуэль
72'
Замена
И. Швиро
️️️️
Г. Варанн
65'
46'
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Шнейдерлен
46'
Замена
С. Бен-Сегир
️️️️
Р. Лопеш
Желтая карточка
Т. Йосефи
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
К. Тюрам
Желтая карточка
Л. Таха
40'
36'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
22
Ноам Гамун
ЦЗ
14
Дуду Твито
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
10
Жозуэ
АП
8
Рамзи Сафури
АП
33
Amit Arie Keren
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
13
Поль Вад
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
0
Noah Crétier
ЦФ
50
Jules Rolland
ЦФ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
3-2-3-2
69
Рахамим
33
Келтьенс
20
Таха
5
Тзедек
14
Твито
22
Гамун
15
Мадмон
30
Йосефи
8
Кабха
25
Варанн
77
Хатуэль
4-2-1-3
30
Кардиналь
34
Пьонье-Бертран
13
Коли
3
Пельмар
3
Бамбу
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
22
Труй
14
Ндой
9
Лопеш
20
Клод-Морис
77
Хатуэль
15
Солелих
15
Солелих
77
Хатуэль
25
Варанн
9
Швиро
9
Швиро
25
Варанн
Швиро
8
Сафури
8
Сафури
Швиро
14
Шнейдерлен
6
Будауи
6
Будауи
14
Шнейдерлен
9
Лопеш
41
Бен-Сегир
41
Бен-Сегир
9
Лопеш
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Ницца
21
Оад Левита
ВР
33
Amit Arie Keren
ЦФ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
8
Марсело Мели
ЦП
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
Главный тренер
Йосси Абуксис
0
Noah Crétier
ЦФ
13
Поль Вад
ЦП
50
Jules Rolland
ЦФ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
44
Вальтер Бенитес
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
21
Оад Левита
ВР
33
Amit Arie Keren
ЦФ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
8
Марсело Мели
ЦП
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
Остались в запасе
0
Noah Crétier
ЦФ
13
Поль Вад
ЦП
50
Jules Rolland
ЦФ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
44
Вальтер Бенитес
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Хапоэль БШ - Ницца
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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