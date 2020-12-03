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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Хапоэль БШ
Славия - Хапоэль БШ: обзор матча 03 декабря 2020
Славия
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
31'
А. Сима
36'
Н. Станчу
85'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Хапоэль БШ
ГОЛ! 3:0!
А. Сима
Пас отдал
П. Олаинка
85'
Замена
Л. Провод
️️️️
Л. Масопуст
80'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шевчик
80'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
80'
76'
Замена
️️️️
Жозуэ
68'
Желтая карточка
Т. Йосефи
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
64'
62'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
С. Солелих
62'
Замена
И. Швиро
️️️️
Г. Варанн
Замена
Я. Боржил
️️️️
О. Дорли
62'
51'
Желтая карточка
Д. Келтьенс
ГОЛ! 2:0!
Н. Станчу
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Я. Кухта
31'
21'
Желтая карточка
М. Барейро
Желтая карточка
Л. Масопуст
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
14
Дуду Твито
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
8
Якуб Кристан
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
22
Ноам Гамун
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
3-4-2-1
1
Колар
15
Кудела
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
3-2-2-1-1
21
Левита
5
Тзедек
33
Келтьенс
20
Таха
35
Барейро
14
Твито
15
Солелих
8
Кабха
10
Жозуэ
25
Варанн
19
Дорли
26
Боржил
26
Боржил
19
Дорли
8
Масопуст
17
Провод
17
Провод
8
Масопуст
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
23
Шевчик
12
Траоре
12
Траоре
23
Шевчик
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
15
Солелих
30
Йосефи
30
Йосефи
15
Солелих
25
Варанн
9
Швиро
9
Швиро
25
Варанн
Остались в запасе
Славия
Хапоэль БШ
8
Якуб Кристан
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
69
Раз Рахамим
ВР
22
Ноам Гамун
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
8
Марсело Мели
ЦП
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
8
Якуб Кристан
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
69
Раз Рахамим
ВР
22
Ноам Гамун
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
8
Марсело Мели
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Славия - Хапоэль БШ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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