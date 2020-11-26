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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Хапоэль БШ
Байер - Хапоэль БШ: обзор матча 26 ноября 2020
Байер
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
4 : 1
Завершен
Хапоэль БШ
29'
П. Шик
48'
Л. Бэйли
76'
К. Демирбай
80'
Л. Аларио
58'
И. Швиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хапоэль БШ
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Амири
90'
+1
85'
Замена
Г. Варанн
️️️️
Д. Агудело
81'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
И. Швиро
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Ф. Вирц
81'
ГОЛ! 4:1!
Л. Аларио
80'
ГОЛ! 3:1!
К. Демирбай
76'
71'
Желтая карточка
Л. Таха
70'
Замена
Д. Твито
️️️️
Ш. Голдберг
70'
Замена
Д. Агудело
️️️️
С. Солелих
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
68'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
68'
61'
Желтая карточка
И. Швиро
58'
ГОЛ! 2:1!
И. Швиро
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Венделл
48'
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Т. Едвай
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
33
Amit Arie Keren
ЦФ
32
Джонатан Агудело
ЦФ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
4
Едвай
15
Драгович
10
Амири
26
Демирбай
7
Вирц
38
Беллараби
17
Бэйли
14
Шик
3-2-4-1
21
Левита
30
Дадья
20
Таха
33
Келтьенс
3
Голдберг
35
Барейро
8
Мели
15
Солелих
8
Кабха
30
Йосефи
9
Швиро
7
Вирц
24
Синкгравен
24
Синкгравен
7
Вирц
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
10
Амири
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Амири
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
3
Голдберг
14
Твито
14
Твито
3
Голдберг
15
Солелих
32
Агудело
32
Агудело
15
Солелих
Агудело
25
Варанн
25
Варанн
Агудело
9
Швиро
77
Хатуэль
77
Хатуэль
9
Швиро
Остались в запасе
Байер
Хапоэль БШ
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
Главный тренер
Петер Бош
69
Раз Рахамим
ВР
33
Amit Arie Keren
ЦФ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
Остались в запасе
69
Раз Рахамим
ВР
33
Amit Arie Keren
ЦФ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Байер - Хапоэль БШ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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