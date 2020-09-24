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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Мазервелл
Хапоэль БШ - Мазервелл: обзор матча 24 сентября 2020
Хапоэль БШ
24.09.2020, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Мазервелл
43'
М. Витор
71'
Жозуэ (П)
83'
Э. Аколатсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Мазервелл
87'
Замена
B. Maguire
️️️️
Л. Полворт
Замена
М. Мели
️️️️
С. Солелих
86'
ГОЛ! 3:0!
Э. Аколатсе
Пас отдал
С. Солелих
83'
75'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Т. Уотт
72'
Замена
К. Лэнг
️️️️
C. Long
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жозуэ
71'
70'
Вторая желтая
Д. Галлахер
69'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
Г. Варанн
️️️️
Д. Агудело
59'
Желтая карточка
М. Барейро
58'
Желтая карточка
Д. Агудело
56'
56'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Желтая карточка
О. Дадья
54'
Желтая карточка
Л. Таха
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Витор
Пас отдал
Жозуэ
43'
Желтая карточка
М. Кабха
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
32
Джонатан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Левита
35
Барейро
20
Таха
4
Витор
3
Голдберг
7
Аколатсе
15
Солелих
8
Кабха
10
Жозуэ
32
Агудело
3-2-2-3
31
Карсон
5
Лами
31
Галлахер
4
2
О'Доннелл
5
О'Хара
31
Полворт
16
Кэмпбелл
32
Уотт
9
19
32
Агудело
25
Варанн
25
Варанн
32
Агудело
15
Солелих
8
Мели
8
Мели
15
Солелих
9
10
Лэнг
10
Лэнг
9
32
Уотт
10
Уайт
10
Уайт
32
Уотт
31
Полворт
22
22
31
Полворт
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Мазервелл
69
Раз Рахамим
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Главный тренер
Ран Козух
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
69
Раз Рахамим
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
Остались в запасе
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хапоэль БШ - Мазервелл
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
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