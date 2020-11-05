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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Байер
Хапоэль БШ - Байер: обзор матча 05 ноября 2020
Хапоэль БШ
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 3 тур
2 : 4
Завершен
Байер
11'
Э. Аколатсе
25'
Э. Аколатсе
5'
Л. Бэйли
39'
О. Дадья (АГ)
75'
Л. Бэйли
88'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Байер
Замена
М. Мели
️️️️
Л. Таха
89'
88'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Вирц
Пас отдал
М. Диаби
Замена
Р. Сафури
️️️️
Ш. Голдберг
84'
Замена
Г. Варанн
️️️️
М. Кабха
84'
75'
ГОЛ! 2:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Демирбай
Замена
Т. Йосефи
️️️️
С. Солелих
64'
Замена
И. Швиро
️️️️
М. Барейро
64'
62'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Едвай
57'
Желтая карточка
К. Демирбай
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Аларио
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
О. Дадья
ГОЛ! 2:1!
Э. Аколатсе
Пас отдал
О. Дадья
25'
21'
Желтая карточка
Л. Аларио
Желтая карточка
С. Солелих
13'
ГОЛ! 1:1!
Э. Аколатсе
Пас отдал
Д. Агудело
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
21
Оад Левита
ВР
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
10
Жозуэ
АП
32
Джонатан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хапоэль БШ
69
Раз Рахамим
ВР
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
25
Гаэтен Варанн
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Левита
30
Дадья
20
Таха
4
Витор
35
Барейро
3
Голдберг
15
Солелих
8
Кабха
10
Жозуэ
32
Агудело
4-3-1-2
1
Градецки
15
Драгович
4
Та
4
Едвай
18
Венделл
10
Амири
25
Паласиос
26
Демирбай
7
Вирц
17
Бэйли
27
Аларио
35
Барейро
9
Швиро
9
Швиро
35
Барейро
8
Кабха
25
Варанн
25
Варанн
8
Кабха
20
Таха
8
Мели
8
Мели
20
Таха
3
Голдберг
8
Сафури
8
Сафури
3
Голдберг
15
Солелих
30
Йосефи
30
Йосефи
15
Солелих
27
Аларио
19
Диаби
19
Диаби
27
Аларио
4
Едвай
8
Бендер
8
Бендер
4
Едвай
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Байер
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
15
Илай Мадмон
ЦП
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
Главный тренер
Ран Козух
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
15
Илай Мадмон
ЦП
14
Дуду Твито
ЦЗ
22
Ноам Гамун
ЦЗ
69
Раз Рахамим
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Хапоэль БШ - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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