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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк: обзор матча 29 октября 2020
Сан-Хосе
29.10.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
16'
C. Wondolowski
74'
C. Wondolowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Wondolowski
90'
86'
Замена
D. Martinez
️️️️
К. Бэйрд
86'
Замена
K. Beckerman
️️️️
N. Onuoha
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Эспиноса
82'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
A. RÃos
82'
ГОЛ! 2:0!
C. Wondolowski
Пас отдал
S. Salinas
74'
70'
Замена
Ж. Глад
️️️️
С. Марсело
Замена
S. Salinas
️️️️
C. Fierro
70'
Желтая карточка
A. RÃos
64'
63'
Желтая карточка
Д. Крейлах
61'
Замена
Д. Мерам
️️️️
М. Чанг
61'
Замена
П. Руис
️️️️
E. Luiz
59'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Жудсон
53'
39'
Желтая карточка
D. Toia
22'
Желтая карточка
N. Besler
ГОЛ! 1:0!
C. Wondolowski
16'
10'
Желтая карточка
С. Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Реал Солт-Лейк
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
4-3-4
15
Лопес
26
Юнгвирт
24
0
7
Эспиноса
14
93
Жудсон
12
8
25
21
4-5-1
51
14
4
22
Эррера
30
Силва Марсело
16
Чанг
11
Русняк
21
Бэйрд
25
13
87
Крейлах
7
Эспиноса
22
22
7
Эспиноса
8
7
7
8
25
10
Казаишвили
10
Казаишвили
25
21
6
6
21
14
5
5
14
30
Силва Марсело
15
Глад
15
Глад
30
Силва Марсело
16
Чанг
22
Мерам
22
Мерам
16
Чанг
25
17
Руис
17
Руис
25
21
Бэйрд
21
21
21
Бэйрд
Остались в запасе
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
3
Поль Мари
ПЗ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
3
Тате Шмитт
ЛЗ
2
Alvin Jones
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
3
Поль Мари
ПЗ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
2
Alvin Jones
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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