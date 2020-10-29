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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Лестер
АЕК - Лестер: обзор матча 29 октября 2020
АЕК
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
49'
М. Танкович
18'
Д. Варди (П)
39'
Х. Чодури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Лестер
Замена
Т. Махерас
️️️️
Е. Шахов
86'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
Э. Инсуа
86'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
М. Бакакис
86'
78'
Желтая карточка
Л. Томас
74'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Э. Инсуа
73'
70'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
66'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Ундер
66'
Замена
Н. Менди
️️️️
Х. Чодури
Желтая карточка
Н. Крстичич
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Танкович
Пас отдал
П. Манталос
49'
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Фукс
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
46'
Замена
М. Танкович
️️️️
М. Ливайя
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чодури
Желтая карточка
П. Манталос
21'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-3-2
16
Цинтотас
12
Инсуа
4
Сварнас
24
Неделчару
22
Лопеш
2
Бакакис
28
Шахов
7
Крстичич
20
Манталос
17
Ансарифард
10
Ливайя
4-3-2-1
1
Шмейхель
24
Джастин
3
Фофана
5
Морган
28
Фукс
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
8
Чодури
7
Ундер
10
Мэддисон
9
Варди
2
Бакакис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
2
Бакакис
12
Инсуа
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
12
Инсуа
28
Шахов
53
Махерас
53
Махерас
28
Шахов
10
Ливайя
22
Танкович
22
Танкович
10
Ливайя
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
28
Фукс
33
Томас
33
Томас
28
Фукс
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Барнс
10
Мэддисон
8
Чодури
6
Менди
6
Менди
8
Чодури
7
Ундер
26
Прат
26
Прат
7
Ундер
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
АЕК
Лестер
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
99
Георгиос Теохарис
ВР
Главный тренер
Массимо Каррера
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
15
Жига Лаци
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
99
Георгиос Теохарис
ВР
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча АЕК - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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