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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Спарта
Милан - Спарта: обзор матча 29 октября 2020
Милан
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 2 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
24'
Б. Диас
57'
Р. Леау
67'
Д. Далот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Спарта
90'
Замена
В. Патрак
️️️️
Б. Докал
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Р. Крунич
88'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Романьоли
81'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
И. Беннасер
81'
80'
Замена
Д. Плехаты
️️️️
Д. Лишка
80'
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Травник
Замена
А. Конти
️️️️
Д. Калабрия
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Далот
Пас отдал
И. Беннасер
67'
63'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Крейчи
63'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
ГОЛ! 2:0!
Р. Леау
Пас отдал
Д. Далот
57'
52'
Желтая карточка
Д. Павелка
Замена
Р. Леау
️️️️
З. Ибрагимович
46'
36'
Желтая карточка
Д. Лишка
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
36'
28'
Желтая карточка
Б. Докал
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
З. Ибрагимович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Милан
89
Леонардо Молери
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
24
Кьер
26
Романьоли
2
Далот
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
21
Диас
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-2-4-1
29
Хеча
23
Ганоушек
32
Виндхейм
33
Челустка
61
Сачек
27
Лишка
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
10
Травник
39
Юлиш
11
Ибрагимович
27
Леау
27
Леау
11
Ибрагимович
26
Романьоли
3
Дуарте
3
Дуарте
26
Романьоли
2
Калабрия
13
Конти
13
Конти
2
Калабрия
10
Беннасер
19
Кессье
19
Кессье
10
Беннасер
33
Крунич
70
Мальдини
70
Мальдини
33
Крунич
9
Докал
10
Патрак
10
Патрак
9
Докал
27
Лишка
4
Плехаты
4
Плехаты
27
Лишка
10
Травник
9
Карабец
9
Карабец
10
Травник
7
Крейчи
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
7
Крейчи
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
Остались в запасе
Милан
Спарта
89
Леонардо Молери
ВР
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
40
Франтишек Котек
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
89
Леонардо Молери
ВР
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Милан - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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