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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Селтик
Лилль - Селтик: обзор матча 29 октября 2020
Лилль
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
67'
З. Челик
75'
Н. Иконе
28'
М. Эльюнусси
33'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Селтик
84'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
Замена
Т. Веа
️️️️
Ю. Языджи
83'
82'
Замена
С. Уэлш
️️️️
О. Нтчам
81'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Кристи
81'
Замена
И. Соро
️️️️
С. Браун
ГОЛ! 2:2!
Н. Иконе
75'
73'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ! 1:2!
З. Челик
Пас отдал
А. Сумаоро
67'
64'
Желтая карточка
А. Айети
64'
Замена
О. Эдуард
️️️️
А. Айети
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ж. Бамба
64'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
64'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
63'
53'
Замена
Н. Биттон
️️️️
К. Айер
52'
Желтая карточка
С. Бэйн
Желтая карточка
Б. Андре
41'
Пенальти не реализован!
Д. Дэвид
41'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Ж. Фримпонг
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
А. Айети
22'
Желтая карточка
О. Нтчам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
7
Том Рогич
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
6
Брадарич
4
Ботман
5
Сумаоро
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
15
Дэвид
4-3-2-1
19
Бэйн
30
Фримпонг
25
Даффи
20
Айер
93
Лаксальт
8
Браун
42
МакГрегор
10
Нтчам
10
Кристи
10
Эльюнусси
9
Айети
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
7
Араухо
7
Араухо
19
Бамба
97
Языджи
22
Веа
22
Веа
97
Языджи
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
10
Нтчам
23
Уэлш
23
Уэлш
10
Нтчам
8
Браун
19
Соро
19
Соро
8
Браун
20
Айер
55
Биттон
55
Биттон
20
Айер
10
Кристи
7
Рогич
7
Рогич
10
Кристи
9
Айети
29
Эдуард
29
Эдуард
9
Айети
Остались в запасе
Лилль
Селтик
17
Рейнилду
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
20
Эван Хендерсон
АП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Шека
ЦП
Остались в запасе
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
20
Эван Хендерсон
АП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Лилль - Селтик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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