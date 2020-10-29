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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Стандард
Бенфика - Стандард: обзор матча 29 октября 2020
Бенфика
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
49'
Пицци (П)
66'
Л. Вальдшмидт (П)
76'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Стандард
80'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
С. Амалла
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Пицци
79'
ГОЛ! 3:0!
Пицци
76'
75'
Замена
К. Лайфис
️️️️
З. Ванхесден
75'
Замена
J. Carcela Gonzalez
️️️️
Г. Цимирот
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Нуньес
72'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Габриэл
72'
70'
Замена
А. Болевич
️️️️
О. Уларе
Замена
А. Таарабт
️️️️
Л. Вальдшмидт
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Вальдшмидт
66'
65'
Желтая карточка
К. Фай
49'
Желтая карточка
А. Бодар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пицци
49'
Замена
Рафа
️️️️
Педриньо
46'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-2-2-3
1
Влаходимос
17
Тавареш
14
Вертонген
30
Отаменди
18
Габриэл
10
Педриньо
21
Пицци
7
Гонсалвеш
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
29
Нуньес
3-2-4-1
16
Бодар
3
Дюсенн
34
Гавори
20
Бокади
19
Фай
13
Ванхесден
22
Бастьен
59
Цимирот
21
Амалла
16
Карсела-Гонсалес
58
Уларе
21
Пицци
9
Рамуш
9
Рамуш
21
Пицци
18
Габриэл
5
Вайгль
5
Вайгль
18
Габриэл
7
Вальдшмидт
49
Таарабт
49
Таарабт
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
9
Сеферович
9
Сеферович
29
Нуньес
10
Педриньо
27
Рафа
27
Рафа
10
Педриньо
59
Цимирот
8
8
59
Цимирот
13
Ванхесден
34
Лайфис
34
Лайфис
13
Ванхесден
58
Уларе
7
Болевич
7
Болевич
58
Уларе
21
Амалла
20
Авенатти
20
Авенатти
21
Амалла
Остались в запасе
Бенфика
Стандард
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
8
Дамьян Павлович
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
30
Лоран Хенкине
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бенфика - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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