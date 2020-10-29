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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 29 октября 2020
Лос-Анджелес
29.10.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
9'
Д. Росси
22'
Э. Сегура
46'
А. Ласситер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
90'
Желтая карточка
B. GarcÃa
Желтая карточка
Л. Блессинг
85'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
84'
72'
Желтая карточка
Кинтеро
69'
Замена
N. Lemoine
️️️️
N. Hansen
63'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
M. Manotas
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Ф. Гинелла
61'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Э. Сегура
61'
Замена
К. Вела
️️️️
Б. Родригес
60'
59'
Вторая желтая
М. Вера
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Ласситер
Пас отдал
Кинтеро
46'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Родригес
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Д. Мусовски
46'
33'
Желтая карточка
М. Вера
Желтая карточка
Э. Сегура
32'
32'
Пенальти не реализован!
M. Manotas
ГОЛ! 2:0!
Э. Сегура
Пас отдал
Х. Мурильо
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
M. El-Munir
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
40
Philip Ejimadu
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
0
W. Zahibo
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
4-3-3
25
3
Мурильо
4
Сегура
13
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
45
Гинелла
7
Родригес
9
Росси
19
Мусовски
2-2-5
35
Марич
3
15
22
Вера
24
Керен
16
8
Родригес
12
11
25
Кинтеро
4
Сегура
33
Блэкмон
33
Блэкмон
4
Сегура
45
Гинелла
15
Блессинг
15
Блессинг
45
Гинелла
19
Мусовски
99
99
19
Мусовски
7
Родригес
10
Вела
10
Вела
7
Родригес
8
Родригес
7
Ласситер
7
Ласситер
8
Родригес
12
0
0
12
11
27
27
11
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
40
Philip Ejimadu
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
40
Philip Ejimadu
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
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