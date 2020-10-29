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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Рапид
Мольде - Рапид: обзор матча 29 октября 2020
Мольде
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
65'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Рапид
Желтая карточка
Ф. Эушнес
85'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Эйкрем
84'
79'
Желтая карточка
Л. Граймль
77'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
77'
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
С. Граховац
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
О. Брюнхильдсен
77'
Желтая карточка
К. Хауген
73'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Хестад
68'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
К. Хауген
65'
59'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
К. Китагава
46'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
Желтая карточка
Г. Уинго
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
3-3-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
6
Эллингсен
28
Хауген
14
Эушнес
2
Уинго
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
4-1-3-2
25
Гартлер
44
Барач
12
Граймль
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
13
Шик
15
Граховац
8
Ритцмайер
49
Китагава
9
Кара
5
Хестад
14
Болли
14
Болли
5
Хестад
23
Эйкрем
90
Джеймс
90
Джеймс
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
49
Китагава
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
15
Граховац
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
15
Граховац
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
Остались в запасе
Мольде
Рапид
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Мольде - Рапид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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