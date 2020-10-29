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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Интер Майами
Даллас - Интер Майами: обзор матча 29 октября 2020
Даллас
29.10.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Интер Майами
60'
F. Jara (П)
82'
Р. Холлингшид
33'
Р. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Интер Майами
90'
+1
Желтая карточка
А. Рейес
Замена
Д. Нельсон
️️️️
A. Ricaurte
87'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
F. Jara
87'
85'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Д. Неалис
84'
Замена
Х. Карранца
️️️️
В. Трапп
Желтая карточка
Р. Холлингшид
83'
ГОЛ! 2:1!
Р. Холлингшид
Пас отдал
Б. Рейнолдс
82'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Х. Феррейра
82'
76'
Замена
В. Ульоа
️️️️
М. Пеллегрини
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Пико
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
F. Jara
60'
54'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
48'
Желтая карточка
Р. Писарро
45'
Желтая карточка
Б. Свит
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Писарро
Пас отдал
Г. Игуаин
28'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Х. Николас Фигаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
4-2-4
1
Маурер
24
Холлингшид
14
Рейнолдс
2
5
21
Сантос
22
Пико
29
27
Феррейра
7
Барриос
8
2-5-3
77
МакКартни
4
Фигаль
14
44
Свит
20
Трапп
90
Морган
15
Рейес
8
Матюиди
7
Писарро
11
Пеллегрини
9
Игуаин
29
6
Тессманн
6
Тессманн
29
27
Феррейра
99
Твумаси
99
Твумаси
27
Феррейра
8
14
Нельсон
14
Нельсон
8
22
Пико
9
Пепи
9
Пепи
22
Пико
4
Фигаль
12
Неалис
12
Неалис
4
Фигаль
Неалис
2
2
Неалис
20
Трапп
9
Карранца
9
Карранца
20
Трапп
11
Пеллегрини
13
Ульоа
13
Ульоа
11
Пеллегрини
Остались в запасе
Даллас
Интер Майами
3
Callum Montgomery
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
3
Callum Montgomery
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Даллас - Интер Майами
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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