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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Вильярреал
Карабах - Вильярреал: обзор матча 29 октября 2020
Карабах
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
78'
О. Квабена
80'
Й. Пино
85'
П. Алькасер
90+6'
П. Алькасер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Вильярреал
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Алькасер
Желтая карточка
А. Гусейнов
90'
+4
Замена
Т. Байрамов
️️️️
О. Квабена
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Мори
️️️️
Х. Фойт
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
П. Андраде
90'
+2
86'
Замена
А. Баэна
️️️️
С. Чуквуэзе
85'
ГОЛ! 1:2!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
А. Зубир
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Й. Пино
Пас отдал
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
О. Квабена
Пас отдал
П. Андраде
78'
75'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Т. Кубо
74'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Коста
74'
Замена
Й. Пино
️️️️
К. Бакка
Замена
М. Эмрели
️️️️
Ф. Озобич
61'
Замена
У. Матич
️️️️
Хайме
61'
Желтая карточка
П. Андраде
39'
25'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Ф. Озобич
13'
Желтая карточка
Хайме
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
19
Филип Озобич
АП
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
1-1-3-1-5
30
Гусейнов
2
Гараев
10
Зубир
9
Хайме
77
Геррье
19
Озобич
4
Маммадов
18
Квабена
66
Андраде
81
Медина
1
Махаммадалиев
3-2-2-2-1
28
Рульи
23
Педраса
14
Торрес
8
Фойт
7
Пенья
24
Коста
10
Иборра
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
14
Кубо
70
Бакка
9
Хайме
22
Матич
22
Матич
9
Хайме
66
Андраде
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
66
Андраде
19
Озобич
11
Эмрели
11
Эмрели
19
Озобич
10
Зубир
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
10
Зубир
18
Квабена
7
Байрамов
7
Байрамов
18
Квабена
70
Бакка
10
Пино
10
Пино
70
Бакка
21
Чуквуэзе
10
Баэна
10
Баэна
21
Чуквуэзе
24
Коста
16
Гомес
16
Гомес
24
Коста
8
Фойт
26
Мори
26
Мори
8
Фойт
14
Кубо
9
Алькасер
9
Алькасер
14
Кубо
Остались в запасе
Карабах
Вильярреал
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Карабах - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
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22.11.2026
Вильярреал
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Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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