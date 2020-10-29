Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 29 октября 2020
Торонто
29.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
51'
Х. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
90'
+2
Желтая карточка
Х. Медина
88'
Замена
С. Ибеага
️️️️
В. Кастелланос
82'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
Замена
Д. Нельсон
️️️️
N. DeLeon
82'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Л. Фрейзер
76'
75'
Желтая карточка
В. Кастелланос
72'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Г. Маккей-Стивен
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
J. Morrow
59'
Замена
T. Endoh
️️️️
P. Mullins
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
45'
+2
Желтая карточка
А. Калленс
Желтая карточка
J. Morrow
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
11
Erickson Gallardo
ЦП
90
Kevin Silva
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
15
Justin Haak
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
3-2-5
31
Вестберг
2
34
26
6
Фрейзер
22
Ларея
18
13
8
Посуэло
4
3
4-5-1
1
Джонсон
18
Калленс
22
Матаррита
3
25
Шано
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
11
Маккей-Стивен
4
Ринг
11
Кастелланос
18
26
Нельсон
26
Нельсон
18
6
Фрейзер
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Фрейзер
2
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
2
13
31
31
13
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
11
Маккей-Стивен
4
Тораринссон
4
Тораринссон
11
Маккей-Стивен
11
Кастелланос
25
Ибеага
25
Ибеага
11
Кастелланос
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
15
Justin Haak
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Остались в запасе
15
Justin Haak
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+