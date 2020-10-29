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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Хоффенхайм
Гент - Хоффенхайм: обзор матча 29 октября 2020
Гент
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 4
Завершен
Хоффенхайм
90+3'
Т. Кляйнденст
36'
И. Бельфодиль (П)
52'
Ф. Гриллич
73'
М. Гачинович
90+4'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Хоффенхайм
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
М. Даббур
ГОЛ! 1:3!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Д. Ботака
90'
+3
82'
Замена
М. Даббур
️️️️
С. Пош
80'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
С. Маррех
️️️️
А. Кастро-Монтес
77'
77'
Замена
Клаусс
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Д. Ботака
️️️️
Н. Дорш
77'
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Гачинович
72'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Р. Яремчук
69'
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
С. Кумс
69'
68'
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Руди
67'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Самассеку
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Р. Безус
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гриллич
Пас отдал
И. Бебу
51'
Желтая карточка
С. Руди
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Бельфодиль
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
35'
Пенальти не реализован!
Р. Яремчук
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гент
61
Овен Йохманс
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
3-3-2-1-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
6
Дорш
17
Кастро-Монтес
90
Безус
24
Кумс
14
Букари
9
Яремчук
4-2-1-2-1
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
9
Бебу
24
Сков
19
Бельфодиль
17
Кастро-Монтес
16
Маррех
16
Маррех
17
Кастро-Монтес
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
9
Яремчук
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Яремчук
24
Кумс
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
24
Кумс
6
Дорш
17
Ботака
17
Ботака
6
Дорш
27
Гриллич
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
27
Гриллич
13
Руди
8
Гачинович
8
Гачинович
13
Руди
4
Пош
9
Даббур
9
Даббур
4
Пош
18
Самассеку
22
Адамян
22
Адамян
18
Самассеку
19
Бельфодиль
99
Клаусс
99
Клаусс
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Гент
Хоффенхайм
42
Элиша Овусу
ОП
61
Овен Йохманс
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
61
Овен Йохманс
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Гент - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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