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Расписание матчей
Германия. Кубок
Швайнфурт 05 - Шальке-04
Швайнфурт 05 - Шальке-04: обзор матча 03 ноября 2020
Швайнфурт 05
03.11.2020, вторник, 18:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Шальке-04
39'
В. Ибишевич
44'
А. Шепф
81'
А. Шепф
86'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швайнфурт 05 - Шальке-04
87'
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Раман
86'
ГОЛ! 0:4!
Б. Раман
Пас отдал
А. Шепф
81'
ГОЛ! 0:3!
А. Шепф
74'
Желтая карточка
Б. Стамбули
74'
Замена
О. Маскарель
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
N. Rinderknecht
72'
Пенальти не реализован!
A. Suljić
70'
69'
Желтая карточка
С. Сане
63'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
В. Ибишевич
63'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Х. Мендиль
Замена
A. Cekic
️️️️
K. Fery
61'
Замена
L. Ramser
️️️️
K. Böhnlein
61'
Замена
A. Suljić
️️️️
S. Marinkovic
61'
56'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Желтая карточка
K. Böhnlein
56'
46'
Замена
С. Сане
️️️️
М. Тиав
Желтая карточка
S. Marinkovic
44'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Шепф
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Скрыбски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швайнфурт 05
1
Luis Maria Zwick
ЦФ
14
Martin Thomann
ЦФ
22
Benedict Laverty
ЦФ
9
Sascha Marinkovic
ЦФ
13
Kristian Böhnlein
ЦФ
27
Adam Jabiri
ЦФ
17
Nico Rinderknecht
ЦФ
15
Kevin Fery
ЦФ
2
Maximilian Bauer
ЦФ
27
David Grozinger
ЦФ
32
Lukas Billick
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кляйнхенц
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Швайнфурт 05
10
Florian Pieper
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
8
Lukas Ramser
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
7
Amar Cekic
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
14
Amar Suljić
ЦФ
31
Emir Bas
ЦФ
19
Nicolas Pfarr
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
5
15
32
27
2
17
4-1-2-1-2
1
Ферманн
29
Лудевиг
12
Тиав
22
Настасич
37
Мендиль
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
7
Скрыбски
11
Ибишевич
14
Раман
13
8
8
13
15
7
7
15
9
14
14
9
21
Стамбули
8
Маскарель
8
Маскарель
21
Стамбули
37
Мендиль
5
Очипка
5
Очипка
37
Мендиль
12
Тиав
26
Сане
26
Сане
12
Тиав
14
Раман
77
Арит
77
Арит
14
Раман
11
Ибишевич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
11
Ибишевич
Остались в запасе
Швайнфурт 05
Шальке-04
10
Florian Pieper
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
31
Emir Bas
ЦФ
19
Nicolas Pfarr
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кляйнхенц
39
Рабби Матондо
ПВ
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
10
Florian Pieper
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
31
Emir Bas
ЦФ
19
Nicolas Pfarr
ЦФ
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кляйнхенц
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Швайнфурт 05 - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Хавелсе
3 : 2
10.05.2026
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 2
25.04.2026
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 34 тур
Швайнфурт 05
0 : 0
18.04.2026
Ганза
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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